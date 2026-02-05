Lezioni sospese per la festa patronale e ztl attiva | Deserto totale

Da casertanews.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Capua le lezioni sono state sospese oggi in vista della festa della Santa Patrona, Sant’Agata. Le scuole e gli uffici pubblici sono rimasti chiusi, mentre la ZTL è attiva, lasciando la città quasi deserta. La tradizione si ripete ogni anno con questa giornata di celebrazioni e chiusure ufficiali.

Il 5 febbraio si celebra a Capua la ricorrenza della Santa Patrona; in occasione di Sant’Agata, come da tradizione, uffici pubblici e scuole sono state chiuse al pubblico. Intanto pur essendo sospese le lezioni presso l’Università “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Economia in Corso Gran.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Lezioni sospese alla Primaria per la giornata del 7 gennaio

La scuola Primaria Porta Roma di Capua resterà chiusa mercoledì 7 gennaio.

Rissa durante la festa patronale, accoltellati due ragazzi

Durante la festa di San Ciro a Grottaglie due ragazzi sono rimasti feriti in una rissa scoppiata ieri sera.

