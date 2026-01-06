Lezioni sospese alla Primaria per la giornata del 7 gennaio

La scuola Primaria Porta Roma di Capua resterà chiusa mercoledì 7 gennaio. La sospensione delle attività è stata decisa per motivi organizzativi e di sicurezza. Si invitano genitori e studenti a prendere nota di questa comunicazione e a consultare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale della scuola.

Disposta la chiusura della scuola Primaria Porta Roma di Capua per la giornata di mercoledì 7 gennaio. Il provvedimento è stato ordinato dal sindaco Adolfo Villani "per motivi di pubblica incolumità" in quanto è necessario il trasferimento temporaneo delle classi presso una porzione del plesso.

