L’ex Monopolio va a pezzi lavori urgenti

Martedì 17 febbraio si svolgeranno lavori urgenti sull’ex Monopolio di Stato, noto anche come caserma San Leonardo. L’edificio, di proprietà statale, sta cadendo a pezzi e necessita di interventi immediati per controllare e mettere in sicurezza le facciate e la copertura. Gli operai sono già al lavoro per intervenire quanto prima, mentre i residenti e gli abitanti della zona osservano con attenzione.

Sono in calendario per martedì 17 febbraio i lavori urgenti di controllo e messa in sicurezza delle facciate e della copertura dell'immobile ex Monopolio di Stato o ex caserma San Leonardo, edificio di proprietà statale che da tempo presenta evidenti segni di deterioramento strutturale. L'intervento riguarda in particolare i muri perimetrali e la falda del tetto affacciati su via Gorini e via Carducci. Le opere, richieste e concordate dal Comune di Lodi, saranno eseguite dall' Agenzia del Demanio e si rendono necessarie per garantire la sicurezza pubblica alla luce delle criticità riscontrate sulle strutture esterne dell'edificio.

