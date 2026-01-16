Lavori urgenti in via Campansi Quaranta posti auto per i residenti

Sono in corso lavori urgenti in via Campansi a Siena, riguardanti il sistema fognario, che ha subito un collasso. L’amministrazione comunale sta intervenendo con i propri uffici e operai per risolvere la situazione e preparare l’area. Sono previsti 40 posti auto riservati ai residenti, mentre si attende l’avvio dei lavori di riasfaltatura e ripavimentazione, programmati a partire da lunedì 19.

Sono iniziati i lavori in via Campansi a Siena, riguardanti in particolare il sistema fognario della zona che è collassato: l'amministrazione comunale sta intervenendo urgentemente con i propri uffici e gli operai per consentire poi il successivo avvio del cantiere per la programmata riasfaltatura e ripavimentazione da lunedì 19. Per ovviare ai disagi in queste fasi di lavori non più prorogabili, il Comune ha previsto quaranta posti auto riservati ai residenti nella Ztl di quel settore presso il parcheggio 'Le fonti di Pescaia' in via Ricasoli, gestito da Sigerico spa. L'utilizzo di questi posti da parte dei residenti sarà possibile fino alla fine dei lavori.

LAVORI IN VIA CAMPANSI, IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE 40 POSTI AUTO - Sono iniziati a Siena i lavori urgenti in via Campansi per riparare il sistema fognario collassato, un intervento ritenuto necessario dall'amministrazione comunale per garantire la sicurezza e la funz

Lavori via Campansi, Comune di Siena mette a disposizione 40 posti auto nel parcheggio "Le fonti di Pescaia" - Sono iniziati i lavori in via Campansi a Siena, riguardanti in particolare il sistema fognario della zona che è collassato: l'amministrazione comunale sta intervenendo urgentemente con i propri uffici

