Voragini sull’asfalto scattano i lavori urgenti in via Dorso

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza di via Dorso ad Avellino, con un intervento che si è svolto in anticipo rispetto ai tempi stabiliti. L’obiettivo è riparare le voragini presenti sull’asfalto e garantire la sicurezza della strada per automobilisti e pedoni. L’intervento, che si svolge in modo tempestivo, mira a risolvere rapidamente le criticità e a ripristinare le condizioni di normalità.

Sono partiti questa mattina, con un'accelerazione rispetto al calendario iniziale, i lavori di messa in sicurezza di via Dorso ad Avellino. Un intervento atteso da tempo dai residenti, che negli ultimi mesi avevano più volte segnalato le condizioni critiche della strada, divenuta ormai impraticabile e pericolosa. La decisione di anticipare l'apertura del cantiere, inizialmente programmata per il 1° gennaio, è stata presa a seguito del repentino aggravarsi della situazione. Nei giorni scorsi, infatti, l'arteria è stata chiusa al traffico e delimitata da transenne dopo la comparsa di profonde voragini sull'asfalto, tali da rendere impossibile la normale circolazione.

