L’Esplorazione dello Spazio | il ruolo dell’Italia e dell’Europa

Lunedì sera a Napoli si svolge un incontro importante sul ruolo dell’Italia e dell’Europa nell’esplorazione dello spazio. All’Hotel Royal Continental, esperti e rappresentanti delle istituzioni discutono di come il nostro continente contribuisca a questa frontiera di innovazione e tecnologia. L’appuntamento, organizzato dal Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo e dal Rotary Club Napoli Parthenope, punta a mettere in luce le iniziative italiane e europee nel settore spaziale, tra progetti futuri e collaborazioni internazionali.

Lunedì 9 febbraio, ore 20.00 – Hotel Royal Continental – via Partenope, 3844 – Napoli L'esplorazione dello spazio come frontiera di innovazione, cooperazione internazionale e sviluppo tecnologico: è questo il tema, di grande impatto sociale oltre che di indubbio interesse intellettuale, al centro dell'incontro previsto il prossimo 9 febbraio all'Hotel Royal Continental di Napoli, organizzato dal Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo in interclub con il Rotary Club Napoli Parthenope. Relatore principale della serata sarà il Dott. Marco Ferrazzani, Direttore centrale delle risorse e dei servizi dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che guiderà i presenti in una conversazione – supportata da immagini – sulle motivazioni che spingono l'umanità a proiettarsi oltre l'atmosfera, sulle principali traiettorie del rinnovamento e sulle ricadute concrete delle tecnologie spaziali nella vita di ogni giorno.

