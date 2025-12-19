Spazio l’Asi consolida il ruolo dell’Italia tra Europa e industria
L’Agenzia spaziale italiana ha fatto il punto sulle attività svolte e sulle prospettive operative nel corso di un momento di rendicontazione istituzionale che ha coinvolto, oltre al presidente Teodoro Valente e al direttore generale Luca Salamone, anche i direttori e i vice direttori dei diversi dipartimenti dell’Asi. Il quadro emerso restituisce una fotografia articolata dello stato dei programmi, delle priorità operative e dell’evoluzione organizzativa dell’Agenzia. Governance e quadro normativo. Il contesto di riferimento è segnato dall’entrata in vigore della nuova legge sullo spazio, che ridefinisce competenze e responsabilità dell’Asi. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: L’Italia accelera su spazio e cybersicurezza. La nuova intesa tra Asi e Acn
Leggi anche: Spazio, al via “Science For Bed-Rest”: simulazione dell’Asi sugli effetti dell’inattività
Spazio, l’Asi consolida il ruolo dell’Italia tra Europa e industria - L’Agenzia spaziale italiana ha fatto il punto sulle attività svolte e sulle prospettive operative nel corso di un momento di rendicontazione istituzionale che ha coinvolto, oltre al presidente Teodoro ... formiche.net
Spazio, Villadei: esperimento ISOC consolida ruolo taliano per sviluppare attività orbitali - È un problema destinato ad aumentare perché con l'aumentare dell'attività attività nello ... quotidiano.net
Il testo varato dalla Camera non innova la prassi giuridica ma consolida un obbligo culturale. Diventa necessario uno spazio di esplicita affermazione del fatto che solamente il sì è sì - facebook.com facebook
#SmartCar: L'industria #auto spinge per un riequilibrio delle norme sulle emissioni: spazio ai carburanti rinnovabili! Cresce l'ibrido, si consolida l' #elettrico. Tutte le news cruciali della settimana nel settore auto. tinyurl.com/3a4us6ap #Efuels #ACEA #Re x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.