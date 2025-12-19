Spazio l’Asi consolida il ruolo dell’Italia tra Europa e industria

L’Agenzia spaziale italiana ha fatto il punto sulle attività svolte e sulle prospettive operative nel corso di un momento di rendicontazione istituzionale che ha coinvolto, oltre al presidente Teodoro Valente e al direttore generale Luca Salamone, anche i direttori e i vice direttori dei diversi dipartimenti dell’Asi. Il quadro emerso restituisce una fotografia articolata dello stato dei programmi, delle priorità operative e dell’evoluzione organizzativa dell’Agenzia. Governance e quadro normativo. Il contesto di riferimento è segnato dall’entrata in vigore della nuova legge sullo spazio, che ridefinisce competenze e responsabilità dell’Asi. 🔗 Leggi su Formiche.net

