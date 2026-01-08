Trepy fa gol all'esordio in Serie A e regala il pareggio al Cagliari la Cremonese s'illude | finisce 2-2

Trepy segna al suo debutto in Serie A, contribuendo al pareggio del Cagliari contro la Cremonese, che si conclude 2-2. La partita vede un equilibrio tra le due squadre, con momenti di entusiasmo e ritorni al risultato, in un incontro che ha offerto spunti di interesse per il primo turno di campionato.

