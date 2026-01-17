Il nuovo film di Mike Flanagan, interpretato da Scarlett Johansson, è un reboot del classico horror

Si preannuncia come una 'versione radicale' del classico horror il reboot affidato nelle mani di Mike Flanagan: adesso sappiamo quando uscirà. Universal ha stravolto il reboot de L'esorcista affidando il progetto a Mike Flanagan e coinvolgendo la star Scarlett Johansson. Il film, che si preannuncia come una "versione radicale" del classico horror ha ora una data di uscita ufficiale. The Exorcist: Martyrs, così dovrebbe intitolarsi secondo le prime anticipazioni, uscirà negli USA il 12 marzo 2027. Slitta così di un anno la data di uscita della pellicola, inizialmente fissata per il marzo 2026. Prodotto da Blumhouse-Atomic Monster e Morgan Creek, il film si è accaparrato uno slot molto appetibile, privo - per adesso - di forti concorrenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'Esorcista di Mike Flanagan: il film con Scarlett Johansson ha una data di uscita

Leggi anche: La rilettura completamente originale dell'Esorcista creata da Mike Flanagan avrà come protagonista Scarlett Johansson

Leggi anche: The Exorcist | Il nuovo film di Mike Flanagan ha una data d’uscita

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I migliori film horror ambientati in una sola location: non c'è via d’uscita dal terrore; Zoe Saldana detronizza Scarlett Johansson e viene nominata l’attrice con i maggiori incassi di tutti i tempi dopo il successo di Avatar: Fireplace and Ash | MR IT; Avatar sempre più nella storia, anche Scarlett Johansson deve arrendersi: il nuovo record assoluto; Rapunzel: Scarlett Johansson abbandona il remake live-action per i suoi impegni con 'The Batman 2' e il reboot de 'L'Esorcista'.

L'Esorcista di Mike Flanagan: il film con Scarlett Johansson ha una data di uscita - Si preannuncia come una 'versione radicale' del classico horror il reboot affidato nelle mani di Mike Flanagan: adesso sappiamo quando uscirà. movieplayer.it