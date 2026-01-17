L' Esorcista di Mike Flanagan | il film con Scarlett Johansson ha una data di uscita
Il nuovo film di Mike Flanagan, interpretato da Scarlett Johansson, è un reboot del classico horror
Si preannuncia come una 'versione radicale' del classico horror il reboot affidato nelle mani di Mike Flanagan: adesso sappiamo quando uscirà. Universal ha stravolto il reboot de L'esorcista affidando il progetto a Mike Flanagan e coinvolgendo la star Scarlett Johansson. Il film, che si preannuncia come una "versione radicale" del classico horror ha ora una data di uscita ufficiale. The Exorcist: Martyrs, così dovrebbe intitolarsi secondo le prime anticipazioni, uscirà negli USA il 12 marzo 2027. Slitta così di un anno la data di uscita della pellicola, inizialmente fissata per il marzo 2026. Prodotto da Blumhouse-Atomic Monster e Morgan Creek, il film si è accaparrato uno slot molto appetibile, privo - per adesso - di forti concorrenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
