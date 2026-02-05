L’esilio? Finto Emanuele Filiberto | Entravamo quando volevamo con politici a tavola e carabinieri compiacenti
L’ex principe Emanuele Filiberto rivela che l’esilio era solo una finzione. In un’intervista, dice che entrava e usciva liberamente, incontrava politici e aveva rapporti con i carabinieri senza problemi. La sua versione contrasta con l’immagine di un esilio forzato e isolato. Nel frattempo, un ricordo di montagna ha portato alla luce un episodio del 1974: Gustav Thöni, campione di sci, racconta di aver ricevuto la visita di Vittorio Emanuele di Savoia e di sua moglie Marina Doria nel suo alber
Un ricordo di montagna ha fatto emergere una verità nascosta per decenni. Gustav Thöni, campione olimpico di sci, ha raccontato nel suo libro autobiografico e in un’intervista al Corriere della Sera di aver ricevuto nel 1974 la visita di Vittorio Emanuele di Savoia e sua moglie Marina Doria nel suo albergo di famiglia a Trafoi, ai piedi dello Stelvio. Un gesto che sembrava una semplice cortesia sportiva nascondeva però un problema: Trafoi si trova in territorio italiano, e all’epoca i discendenti maschi dei Savoia non potevano mettere piede nel paese. Dopo il referendum del 1946 che trasformò l’Italia da monarchia a repubblica, la Costituzione italiana stabilì che i discendenti maschi di Casa Savoia non potessero entrare né soggiornare in Italia. 🔗 Leggi su Cultweb.it
