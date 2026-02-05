L’esilio? Finto Emanuele Filiberto | Entravamo quando volevamo con politici a tavola e carabinieri compiacenti

L’ex principe Emanuele Filiberto rivela che l’esilio era solo una finzione. In un’intervista, dice che entrava e usciva liberamente, incontrava politici e aveva rapporti con i carabinieri senza problemi. La sua versione contrasta con l’immagine di un esilio forzato e isolato. Nel frattempo, un ricordo di montagna ha portato alla luce un episodio del 1974: Gustav Thöni, campione di sci, racconta di aver ricevuto la visita di Vittorio Emanuele di Savoia e di sua moglie Marina Doria nel suo alber

