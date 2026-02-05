Emanuele Filiberto ha rivelato che l’esilio dei Savoia fu più volte violato. In Italia, lui e suo padre andavano a cena, e i carabinieri li salutavano, anche alcuni politici erano presenti. Per anni si è parlato di zone oscure e mezze verità, ma ora lui conferma tutto apertamente.

Per anni è stato raccontato come una zona grigia, fatta di voci e mezze ammissioni. Oggi diventa una conferma esplicita. Emanuele Filiberto di Savoia ammette che l’esilio imposto alla sua famiglia dalla Costituzione repubblicana non è stato rispettato: «Siamo entrati in Italia molte volte. Andavamo a mangiare fuori. I carabinieri facevano il saluto». La dichiarazione, riportata dal Corriere della Sera, arriva dopo l’aneddoto raccontato da Gustav Thöni, leggenda dello sci italiano, che in un’intervista e nel suo libro "Una scia nel bianco" ha ricordato una visita ricevuta nel 1974 da Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Doria nel suo albergo di Trafoi, ai piedi dello Stelvio. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Emanuele Filiberto, la confessione: «L?esilio dei Savoia fu violato più volte. In Italia io e papà andavamo a cena, i carabinieri ci salutavano, c'erano anche politici»

Approfondimenti su Emanuele Filiberto Italia

Emanuele Filiberto di Savoia rivela che molti di loro hanno violato l’esilio più volte.

Emanuele Filiberto di Savoia ha ammesso di aver violato spesso l’esilio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Emanuele Filiberto Italia

Argomenti discussi: Emanuele Filiberto: Abbiamo violato spesso l'esilio. In Italia andavamo a cena e i carabinieri ci facevano il saluto; Lo facevamo in Italia durante l'esilio. Emanuele Filiberto shock, confessione clamorosa: coinvolti anche politici.

Emanuele Filiberto, la confessione: «L’esilio dei Savoia fu violato più volte. In Italia io e papà andavamo a cena, i...Per anni è stato raccontato come una zona grigia, fatta di voci e mezze ammissioni. Oggi diventa una conferma esplicita. Emanuele Filiberto di ... msn.com

Abbiamo violato spesso l’esilio: la confessione di Emanuele Filiberto di SavoiaNonostante il divieto di ingresso, la famiglia Savoia ha fatto svariate sortite in Italia. Il racconto di Emanuele Filiberto: Gli sconfinamenti sono stati tanti ... ilgiornale.it

Emanuele Filiberto di Savoia ha confermato al Corriere della Sera l'episodio raccontato da Gustav Thöni secondo il quale dopo il Gigante di Sankt Moritz, nel 1974, "venne a trovarmi" il Principe Vittorio Emanuele di Savoia in compagnia della moglie Marina facebook