Emanuele Filiberto la confessione | L?esilio dei Savoia fu violato più volte In Italia io e papà andavamo a cena i carabinieri ci salutavano c' erano anche politici

Emanuele Filiberto ha rivelato che l’esilio dei Savoia fu più volte violato. In Italia, lui e suo padre andavano a cena, e i carabinieri li salutavano, anche alcuni politici erano presenti. Per anni si è parlato di zone oscure e mezze verità, ma ora lui conferma tutto apertamente.

Per anni è stato raccontato come una zona grigia, fatta di voci e mezze ammissioni. Oggi diventa una conferma esplicita. Emanuele Filiberto di Savoia ammette che l’esilio imposto alla sua famiglia dalla Costituzione repubblicana non è stato rispettato: «Siamo entrati in Italia molte volte. Andavamo a mangiare fuori. I carabinieri facevano il saluto». La dichiarazione, riportata dal Corriere della Sera, arriva dopo l’aneddoto raccontato da Gustav Thöni, leggenda dello sci italiano, che in un’intervista e nel suo libro "Una scia nel bianco" ha ricordato una visita ricevuta nel 1974 da Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Doria nel suo albergo di Trafoi, ai piedi dello Stelvio. 🔗 Leggi su Leggo.it

