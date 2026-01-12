Sindaco sfida l' emergenza medici | Pronti per un ambulatorio sociale gratuito con i dottori in pensione

Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, e la consigliera Antonella Donataccio hanno proposto l'apertura di un ambulatorio sociale gratuito, gestito da medici in pensione, per affrontare l'emergenza sanitaria locale. La richiesta è rivolta al direttore generale della Asl Foggia e al responsabile del distretto socio-sanitario di Vico del Gargano, con l'obiettivo di garantire assistenza medica accessibile a tutta la comunità.

Il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo e la consigliera comunale delegata alla Sanità, Antonella Donataccio, hanno chiesto al direttore generale della Asl Foggia Antonio Nigri e al direttore del distretto socio-sanitario di Vico del Gargano, la dott.ssa Cinzia Piccaluga, l'autorizzazione.

