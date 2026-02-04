Lei lo rifiuta e lui la stalkerizza picchia l' amico e gli dà fuoco a casa e auto | arrestato 51enne

Una donna di Brianzola ha vissuto ore terribili. Un uomo di 51 anni di Giussano, dopo averla rifiutata, l’ha stalkerizzata, picchiato l’amico e dato fuoco alla casa e all’auto di lei. La polizia ha arrestato l’uomo ieri pomeriggio, ponendo fine a una serie di episodi violenti e minacciosi. La donna ora è sotto shock, ma almeno è al sicuro.

La fine di un incubo. Con ogni probabilità, per una donna brianzola ha voluto dire questo l'arresto di un 51enne di Giussano. L'uomo l'ha infatti stalkerizzata per mesi rendendosi protagonista di episodi di minacce, pedinamenti, ingressi in casa non autorizzati fino ad arrivare a minacce.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Giussano Uragano Va dall’amico barbiere per un taglio gratis, lui si rifiuta e lo accoltella: arrestato per tentato omicidio Un uomo si è recato dal suo amico barbiere chiedendo un taglio gratuito, ma è stato rifiutato. Ossessionato da una donna, dà fuoco alla casa del presunto rivale: arrestato 51enne di Giussano Un uomo di 51 anni di Giussano è stato arrestato dopo aver dato fuoco alla casa di un presunto rivale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giussano Uragano Argomenti discussi: L’ultima volta che sono stata lei di Silvia Pelizzari; Sentimental Value - Affeksjonverdi; Rifiutato da mamma asina, Astro compie il suo primo mese di vita con una famiglia molto speciale; Sentimental Value, il nuovo film di Joachim Trier al Cinema Adriano di Firenze. Lei lo rifiuta e lui la stalkerizza, picchia l'amico e gli dà fuoco a casa e auto: arrestato 51enneLa fine di un incubo. Con ogni probabilità, per una donna brianzola ha voluto dire questo l'arresto di un 51enne di Giussano. L'uomo l'ha infatti stalkerizzata per mesi rendendosi protagonista di ... monzatoday.it Stalking sulla ex: la tradisce e quando lei lo lascia la tormenta e minaccia per mesi. Poi rifiuta il braccialetto elettronicoPADOVA - Per dieci mesi ha assillato, molestato e minacciato la donna con cui aveva una relazione. Lui l'ha tradita ripetutamente eppure, quando lei dopo tre anni lo ha lasciato, si è sentito in ... ilgazzettino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.