Ddl femminicidio è legge sì unanime di Camera a nuova fattispecie di omicidio | Ergastolo a chi uccida donne per odio discriminazione prevaricazione

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Col via libera compatto della Camera, il femminicidio diventa così un reato autonomo disciplinato dal nuovo articolo 577-bis del Codice Penale. La premier Meloni: "Segnale importante di coesione della politica contro la barbarie della violenza contro le donne" Il disegno di legge sul femminic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

