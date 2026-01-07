La parabola di Camilla Fabri e Alex Saab | l’ex modella romana e il ministro venezuelano patteggiano il carcere in Italia

Camilla Fabri, ex modella romana, e il ministro venezuelano Alex Saab Moran hanno patteggiato pene di circa un anno e due mesi rispettivamente, nell’ambito di un’inchiesta a Roma per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. I due soggetti sono stati coinvolti in un procedimento giudiziario che ha portato a un accordo con la procura, segnando un passo importante nel caso che li riguarda.

Roma, 7 gennaio 2026 – Il ministro venezuelano del governo Maduro Alex Saab Moran e la moglie, l'ex modella romana Camilla Fabri, hanno patteggiato la pena di un anno e due mesi (lui) e un anno e sette mesi (lei) nell'inchiesta che li vede indagati a Roma per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Al centro della vicenda una serie di operazioni ritenute opache dagli inquirenti, tra cui l'acquisto e la ristrutturazione di una appartamento extra lusso di via Condotti, cuore dello shopping nella Capitale. In passato la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro di 7 milioni di euro alla coppia, oltre a quello di certificati di deposito per 120 chilogrammi di oro in una banca Svizzera.

