Lega Picone | Non condivido scelte politiche di Vannacci revoco adesione Mondo al Contrario

Il generale Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di creare un suo movimento politico. La sua scelta non è stata condivisa da alcuni esponenti del partito, come il deputato Picone, che ha annunciato di revocare l’adesione di Mondo al Contrario. La spaccatura tra Vannacci e la Lega si fa più evidente, mentre il politico si dice contrario alle scelte del generale.

"Non condivido la scelta del generale Roberto Vannacci di rompere con la Lega e costruire una propria organizzazione politica. Per queste ragioni ho deciso di abbandonare il movimento Il Mondo al Contrario e revocare la mia adesione al team locale". Così Massimo Picone, dirigente provinciale.

