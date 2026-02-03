Per l'autore del best seller autoprodotto " Il mondo al contrario ", lanciato nell'estate del 2023, le urne si rivelano un successo travolgente, con oltre mezzo milione di voti, il secondo candidato con più preferenze, alle spalle della leader di Fdi e premier Giorgia Meloni. Sull'onda del successo elettorale Salvini lo accoglie poi nel partito nel 2025: il 6 aprile Vannacci prende ufficialmente la tessera della Lega durante il congresso federale di Firenze, rompendo gli indugi, quando già c'erano rumors su un suo possibile partito. Salvini invece sul palco del capoluogo toscano gli consegna la tessera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dal best seller "Il mondo al contrario" all'elezione al Parlamento europeo: la parabola di Vannacci

Quattro team hanno deciso di lasciare il progetto di Vannacci

L’associazione Il Mondo al Contrario espande la propria presenza a Ferrara con la creazione del Team ’Estense’, rafforzando il proprio impegno nel territorio.

