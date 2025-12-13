Arriva ’Il Mondo al Contrario’ | Noi al fianco di Vannacci

L’associazione Il Mondo al Contrario espande la propria presenza a Ferrara con la creazione del Team ’Estense’, rafforzando il proprio impegno nel territorio. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale attraverso progetti e attività, promuovendo valori di solidarietà e partecipazione. Un passo importante per consolidare la presenza dell’associazione nella regione emiliana.

L’associazione Il Mondo al Contrario arriva ufficialmente anche a Ferrara con la nascita del Team ’Estense’. L’obiettivo è riunire i sostenitori del generale Roberto Vannacci a livello locale e promuoverne attivamente valori e idee. A guidare il primo team ferrarese, che conta già diverse adesioni in buona parte del territorio provinciale, sarà Luca Cardi, segretario della Lega a Cento. A lui, in qualità di Team Leader, spetterà il compito di coordinare le attività associative sul territorio, con l’obiettivo di costruire una rete coesa di aderenti e simpatizzanti. Tra i fondatori del Team Estense figurano anche il consigliere comunale di Cento, Alex Melloni, Simone Mazzei di Vigarano Mainarda – già vicesegretario provinciale della Lega – e Michele Lodi, assessore a Terre del Reno nello scorso mandato. Ilrestodelcarlino.it

