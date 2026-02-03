La Lega torna a criticare il generale Roberto Vannacci, questa volta con un post sui social. La frase “La storia si ripete” accompagna il messaggio, che sembra un richiamo alle parole di Fini. La polemica si infiamma dopo l’uscita del militare dal partito, e il centrodestra si divide ancora una volta sulla sua figura.

“La storia si ripete”. Sono poche parole affidate a un post da parte della Lega a fronte dell’uscita del generale Roberto Vannacci dal partito. Una frase breve, lapidaria e sibillina, che si capisce osservando l’immagine pubblicata dal partito guidato da Matteo Salvini a corredo di quelle poche parole: Gianfranco Fini su sfondo del fu “Fli-Futuro e Libertà”, partito fondato quando ci fu la grande scissione da Silvio Berlusconi. Il parallelismo è semplice: l’uscita di Fini dal Popolo della Libertà ha decretato la sua morte politica e il generale, con la sua uscita dalla Lega, rischia di fare la stessa fine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La storia si ripete”. Il monito della Lega a Vannacci e il paragone con Fini

Arrabbiato No. Deluso e amareggiato. La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre se x.com