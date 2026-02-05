Lega e Cdm si accordano su misure di sicurezza | dal canto loro i controlli ai confini

La Lega e il governo trovano un accordo sulle nuove misure di sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le norme, con particolare attenzione ai controlli ai confini. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e permette di rafforzare i controlli nelle zone di frontiera. Ora si attende l’entrata in vigore delle misure, che puntano a garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Il governo, con il via libera del Consiglio dei Ministri, ha approvato il pacchetto di misure di sicurezza, in particolare i controlli ai confini, che era stato proposto dalla Lega. La decisione è stata annunciata nel tardo pomeriggio di martedì 5 febbraio 2026, con un comunicato ufficiale del ministero dell’Interno. Il pacchetto, che include l’attivazione del cosiddetto “controllo ai confini”, è stato presentato in ambito parlamentare e ha ottenuto l’approvazione del governo, seguito immediatamente da una dichiarazione del presidente della Lega, Giorgia Meloni, che ha espresso soddisfazione con un commento diretto: “È un ottima notizia: dalle parole ai fatti”.🔗 Leggi su Ameve.eu

