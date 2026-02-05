**Sicurezza | ok Cdm a pacchetto Lega ‘dalle parole ai fatti’**

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza. La decisione è stata accolta con soddisfazione dalla Lega, che sottolinea come ora sia importante passare dalle parole ai fatti. Nessuna polemica, solo un via libera che ora dovrà tradursi in azioni concrete.

