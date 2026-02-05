**Sicurezza | ok Cdm a pacchetto Lega ‘dalle parole ai fatti’**
Questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza. La decisione è stata accolta con soddisfazione dalla Lega, che sottolinea come ora sia importante passare dalle parole ai fatti. Nessuna polemica, solo un via libera che ora dovrà tradursi in azioni concrete.
(Adnkronos) – Via libera del Cdm al pacchetto sicurezza. L'approvazione "è un'ottima notizia: dalle parole ai fatti", commentano fonti della Lega. —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.com
