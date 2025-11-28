Inter U23 pronta la sfida contro la Pro Vercelli | designazione arbitrale per la sedicesima giornata di campionato di Serie C

Inter News 24 Inter U23 in campo per la sedicesima giornata di Serie C: ecco la designazione arbitrale per il match contro la Pro Vercelli. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C ad opera del Renate, l’Inter U23 torna a concentrarsi sul campionato, dove affronterà la Pro Vercelli domenica. Il match si terrà all’ U-Power Stadium di Monza alle 14:30. La designazione arbitrale per l’incontro è stata ufficializzata: a dirigere il match ci sarà Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, assistito da Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa. Il quarto uomo sarà Mario Picardi di Vareggio, mentre Gennantonio Martone di Monza avrà il compito di operatore FVS. 🔗 Leggi su Internews24.com

