Inter U23 pronta la sfida contro la Pro Vercelli | designazione arbitrale per la sedicesima giornata di campionato di Serie C
Inter News 24 Inter U23 in campo per la sedicesima giornata di Serie C: ecco la designazione arbitrale per il match contro la Pro Vercelli. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C ad opera del Renate, l’Inter U23 torna a concentrarsi sul campionato, dove affronterà la Pro Vercelli domenica. Il match si terrà all’ U-Power Stadium di Monza alle 14:30. La designazione arbitrale per l’incontro è stata ufficializzata: a dirigere il match ci sarà Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, assistito da Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa. Il quarto uomo sarà Mario Picardi di Vareggio, mentre Gennantonio Martone di Monza avrà il compito di operatore FVS. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’Inter pronta a tornare su Koné, ma Gasperini e i Friedkin chiudono - facebook.com Vai su Facebook
+++ LUCI A SAN SIRO, PRONTA LA VOLTURA +++ #SanSiro #Milan #Inter Vai su X
Diretta/ Trento Inter U23 (risultato finale 0-1): la decide Spinaccé! (23 novembre 2025) - Diretta Trento Inter U23, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Briamasco per il quindicesimo turno di Serie C 2025/2026 (girone A). Si legge su ilsussidiario.net
Pronostico Trento vs Inter U23 – 23 Novembre 2025 - Inter U23 di Serie C si gioca il 23 Novembre 2025 alle 12:30 allo Stadio Briamasco. Secondo news-sports.it
Inter U23-Renate, le pagelle: Topalovic non brilla, Berenbruch e Zuberek sì. Bene anche Lavelli - Beffa atroce per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, che esce dalla Coppa Italia Serie C subendo una clamorosa rimonta dal Renate nei minuti di recupero. Come scrive msn.com