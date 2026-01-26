Quest’anno, Chloé Zhao si distingue come l’unica donna candidata alla categoria di miglior regista agli Academy Awards. Nel contesto di questa importante occasione, Natalie Portman ha richiamato l’attenzione sul divario di genere a Hollywood, indossando la spilla “Ice Out” sul cappotto. Questo momento sottolinea l’importanza di riflettere sulle questioni di parità e rappresentanza nel mondo del cinema.

C on la spilla “ Ice Out” appuntata al cappotto, Natalie Portman torna a parlare del divario di genere a Hollywood. L’attrice premio Oscar, 44 anni, ha criticato apertamente le nomination agli Oscar 2026 per la scarsa rappresentanza femminile nella categoria Miglior Regia, dove compare una sola donna. Durante il Sundance Film Festival, Portman ha presentato The Gallerist ed è stata intervistata da Variety: «Molti dei migliori film che ho visto quest’anno sono stati realizzati da donne. Eppure, a ogni livello, le barriere restano evidenti». Natalie Portman: i look, i film, i premi, il marito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chloé Zhao è l'unica donna candidata come miglior regista agli Academy Awards di quest'anno

