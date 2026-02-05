Questa sera il match tra Lecce e Udinese apre la giornata 24 della Serie A. I salentini cercano punti fondamentali per mantenere la categoria, mentre i friulani arrivano rinvigoriti dagli ultimi risultati. La partita si gioca in un clima teso, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I salentini vanno a caccia di punti salvezza contro i friulani rivitalizzati dagli ultimi successi. Lecce vs Udinese si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un buon avvio di stagione, i salentini sono scivolati a ridosso della zona retrocessione. L’ultima vittoria risale a due mesi fa contro il Pisa, dopodichè sono arrivati soltanto due pareggi. Bisogna cambiare subito rotta, perchè la squadra di Di Francesco ha soltanto un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Udinese, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Lecce Udinese

Domani sera si gioca Genoa contro Napoli, una sfida importante per la classifica.

La Fiorentina affronta il Torino nella ventiquattresima giornata di Serie A.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

CONTE in conferenza stampa per Napoli Cagliari Serie A 2025-26 VIDEO INTEGRALE

Ultime notizie su Lecce Udinese

Argomenti discussi: Dove vedere Udinese-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calendario Roma Serie A Enilive 2025-2026: tutte le partite dei giallorossi | DAZN News IT; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Cagliari: Dates and times for matches against Lecce and Lazio.

Lecce-Udinese: probabili formazioni e dove vederlaI giallorossi salentini affronteranno la formazione bianconera nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A ... calciolecce.it

Probabili formazioni Lecce-Udinese: scalpita Cheddira, chi sostituisce DavisProbabili formazioni Lecce Udinese - Al via del Mare questa domenica (8 febbraio) il Lecce ospiterà l'Udinese in occasione ... fantamaster.it

Mister Runjaic in conferenza stampa sabato alle 14.30! Il tecnico parlerà in vista di Lecce-Udinese udinese.it/Apps/WebObject… x.com

#Lecce-#Udinese a Rapuano, i precedenti con l'arbitro della sezione di Rimini facebook