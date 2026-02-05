Lecce apre le porte a un nuovo parco tematico nel cuore della città. All’interno di Belloluogo, luci, spettacoli e street food animano le serate, attirando residenti e turisti. Il progetto punta a trasformare lo spazio in un punto di riferimento per arte, cultura e sapori locali, creando un luogo dove divertirsi e scoprire le tradizioni pugliesi.

Arte, cultura e sapori della tradizione pugliese: il Parco di Belloluogo si prepara a diventare un laboratorio di creatività e gusto. Anche se temporaneamente. Dal 24 aprile al 21 giugno 2026 – dal giovedì alla domenica, dalle 18.30 a mezzanotte – uno dei polmoni verdi più suggestivi di Lecce ospiterà “Lumina World – Aquarius”, un parco tematico immersivo con lanterne artistiche giganti, luminarie e spettacoli dal vivo. L’obiettivo è realizzare un percorso culturale e sensoriale che intrecci arte, patrimonio e narrazione del territorio, coinvolgendo cittadini e turisti in un’esperienza unica tra visioni, colori e storie locali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, un parco tematico all'interno di Belloluogo: luci, spettacoli e street food. Il progetto

