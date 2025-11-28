Catania | Christmas Town tutti gli spettacoli del grande parco tematico etneo

ABBONATI A DAYITALIANEWS “Give Love”: il Natale di Christmas Town 2025 chiama tutti a una buona azione Già sold out alcune date: 18 Magic Show al giorno, 12 repliche del Musical “Lo Schiaccianoci”, 6 spettacoli del Christmas Circus, 4 parate e 3 canti sotto l’Albero CATANIA – A Christmas Town 2025 il Natale non è solo luci, attrazioni e divertimento: è soprattutto un invito a volersi bene. Il claim di questa edizione – “Give Love” – è un messaggio semplice e potente: non fate che passi Natale senza aver compiuto una buona azione. Un abbraccio, un sorriso, un gesto di gentilezza possono cambiare la giornata di qualcuno e rendere più luminosa l’atmosfera delle feste. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

