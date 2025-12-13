Shopping e street food luci a Rastignano

A Rastignano, il Natale si anima con una festa che unisce shopping, street food e luci natalizie. Un evento pensato per coinvolgere grandi e piccini, offrendo momenti di convivialità, divertimento e atmosfere festive in un’atmosfera magica e illuminata.

Una festa che illumina il Natale di Rastignano tra shopping, buon cibo e intrattenimenti per grandi e piccini. È questo lo spirito di RastiChristmas, che torna ad animare le vie di Rastignano oggi, sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 17. L’evento, che porterà la tipica atmosfera delle feste in tutto il centro della frazione, a partire da via Andrea Costa, è il frutto della collaborazione di una pluralità di realtà economiche, sociali e culturali del territorio, riunite nel coordinamento di Rastitown. Dal comitato Le Botteghe di Rastignano, che riunisce sotto un’unica insegna le attività economiche, alla parrocchia SS. Ilrestodelcarlino.it Shopping e street food, luci a Rastignano - RastiChristmas torna ad animare le vie: mercatino di Natale, banchetti delle associazioni e musica degli zampognari di Monte San Pietro ... msn.com

Pontile di Pietrasanta: show di luci, musica e street food - Fuochi d’artificio musicali sincronizzati sulle colonne sonore di Morricone & Disney, spettacoli itineranti, concerti gratuiti, il villaggio dello street food, mostre fotografiche, cortei storici, ... luccaindiretta.it

Maximo Shopping. BFCMUSIC · Christmas Morning Glow. Al Maximo Shopping Center il Natale si vive davvero! ? Vieni ad immergerti in un’atmosfera festosa fatta di luci, colori e momenti speciali da condividere. Questo weekend ti aspettano due imperdibili - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Shopping e street food, luci a Rastignano

Kuala Lumpur Nightlife Malaysia #travel #viralvideo #trending

Video Kuala Lumpur Nightlife Malaysia #travel #viralvideo #trending Video Kuala Lumpur Nightlife Malaysia #travel #viralvideo #trending