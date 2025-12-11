Calcio | dalla A alla C le sfide delle squadre toscane umbre e dello Spezia

In questo articolo analizziamo le sfide delle squadre toscane, umbre e dello Spezia nel nuovo turno di campionato, dalla Serie A alla Serie C. Un focus sulle performance e le prospettive delle protagoniste dei nostri territori, in un momento di grande fermento e attesa per gli appassionati di calcio.

Firenze, 11 giugno 2025 – Nuovo turno di campionato per le squadre dalla Serie A alla Serie C e come sempre ci concentreremo sulle “nostre” squadre dei nostri territori: le squadre toscane, umbre e lo Spezia. Ecco il programma SERIE A Lecce- Pisa (venerdì 12 dicembre, ore 20.45). Fiorentina -Verona (domenica 14 dicembre, ore 15). SERIE B Juve Stabia- Empoli (sabato 13 dicembre, ore 15) Spezia -Modena (sabato 13 dicembre, ore 15) Carrarese -Virtus Entella (domenica 14 dicembre, ore 15). SERIE C Juventus Next Gen- Pianese (venerdì 12 dicembre, ore 20.30) Campobasso- Perugia (sabato 13 dicembre, ore 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio: dalla A alla C le sfide delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

