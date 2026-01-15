le sfide dalla a alla c delle squadre toscane umbre e dello spezia

Le squadre toscane, umbre e dello Spezia affrontano questo fine settimana sfide decisive nelle diverse categorie del calcio italiano. Da Firenze a Perugia, passando per La Spezia, le partite in programma influenzeranno le posizioni in classifica e il cammino delle squadre coinvolte. Un momento di confronto importante che può determinare sviluppi significativi nel prosieguo delle stagioni sportive.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Nuovo fine settimana ricco di sfide importanti per le classifiche dalla Serie A alla Serie C. Come sempre puntiamo i riflettori sulle squadre toscane, umbre e sullo Spezia. SERIE A Pisa -Atalanta (venerdì 16 gennaio, ore 20.45) Bologna- Fiorentina (domenica 18 gennaio, ore15) SERIE B Avellino- Carrarese (sabato 17 gennaio, ore 15) Empoli -Sudtirol (sabato 17 gennaio, ore 15) Palermo- Spezia (domenica 18 gennaio, ore 17.15) SERIE C (Girone B) Vis Pesaro- Arezzo (venerdì 16 gennaio, ore 20.30) Pianese -Torres (sabato 17 gennaio, ore 14.30) Guidonia Montecelio- Livorno (sabato 17 gennaio, ore 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

