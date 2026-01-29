Le cose per Corona si mettono malissimo | il suo canale YouTube potrebbe essere chiuso addio Falsissimo

Le cose per Corona si complicano ancora. Il suo canale YouTube potrebbe essere chiuso, mettendo a rischio il suo personaggio di Falsissimo. Questa volta non si tratta di una semplice polemica sui social, ma di una possibile svolta che potrebbe cambiare tutto. Le decisioni sono in mano alle piattaforme, e il rischio di perdere il suo spazio online è più concreto che mai.

Questa volta non si tratta di una polemica social o di un nuovo scontro mediatico, ma di uno scenario che potrebbe cambiare radicalmente il futuro di Falsissimo. Attorno al progetto YouTube di Fabrizio Corona si addensano nubi sempre più scure e, per la prima volta, l'ipotesi di una chiusura non sembra così lontana. Le verifiche avviate dalle autorità competenti aprono un fronte inedito, che va ben oltre le solite accuse e chiama in causa regole, limiti e responsabilità precise. Addio a Falsissimo? Ecco cosa sta succedendo a Fabrizio Corona. Il canale YouTube di Fabrizio Corona, che oggi conta circa un milione di iscritti, è finito sotto la lente dell' Agcom.

Alfonso Signorini si trova ora sotto indagine, segnando un momento cruciale nella sua carriera.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di controllare il canale di Fabrizio Corona, Falsissimo.

