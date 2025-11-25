Chiara Ferragni adesso rischia il carcere ecco quanto è la richiesta di condanna | le cose si mettono male

Chiara Ferragni non sta attraversando un periodo facile: l’imprenditrice e influencer si è seduta in aula oggi, 25 novembre, a Milano, per rispondere di presunte irregolarità legate a campagne commerciali natalizie e pasquali. Le accuse provengono dalla Procura milanese e riguardano due operazioni ben precise: il “ Pandoro Balocco Pink Christmas ” del Natale 2022 e le “ Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate ” per le Pasque 2021 e 2022. Chiara Ferragni rischia grosso: ecco la richiesta di condanna. La Procura ha avanzato una richiesta di condanna a un anno e otto mesi per Ferragni, nell’ambito di un processo con rito abbreviato, per il reato di truffa aggravata tramite l’uso di mezzi informatici. 🔗 Leggi su Donnapop.it

