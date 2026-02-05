La Boccia ha portato le sue chat al Garante, denunciando di aver subito una violazione della privacy. Questa volta, la politica si difende dopo che le sue conversazioni sono finite nel mirino delle indagini, tra accuse e polemiche. La donna ha deciso di presentare un altro reclamo, il quarto, sostenendo di essere stata lesa nel suo diritto alla riservatezza. La vicenda si intreccia con le recenti polemiche sul caso Sangiuliano, e ora il Garante dovrà fare luce su cosa sia successo davvero.

Chi di privacy colpisce. Maria Rosaria Boccia ha deciso di presentare un altro reclamo (il quarto) al Garante che lei stessa ha contribuito a sputtanare tramite Report, perché dopo aver violato la privacy dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - la cui telefonata privata con la moglie è stata mandata in onda da Sigfrido Ranucci - è finita indagata e le sue chat sono confluite nel fascicolo aperto dalla Procura di Roma. «Sono state pubblicate dal Giornale senza il mio consenso e senza alcuna base legittima», si lamenta l’ex consulente del ministero. Secondo la Boccia - che non smentisce il contenuto delle chat - quello che è stato presentato dalla nostra collega Rita Cavallaro e dal direttore del Giornale come materiale proveniente da atti investigativi «non è un documento ufficiale, non è un’esportazione forense certificata delle chat, non è un atto protocollato della Procura, ma semplici trascrizioni redatte con comuni strumenti di videoscrittura, prive di qualsiasi valore giuridico». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le chat della Boccia finiscono al Garante. E lei protesta: "Violata la mia privacy"

Maria Rosaria Boccia ha deciso di portare la questione al Garante per la privacy.

Questa mattina Boccia ha presentato il quarto reclamo al Garante della Privacy contro il Giornale, il direttore Tommaso Cerno e la giornalista Rita Cavallaro.

