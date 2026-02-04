Boccia contro Cerno le chat finiscono al Garante L' imprenditrice | Violata la mia privacy

Maria Rosaria Boccia ha deciso di portare la questione al Garante per la privacy. La donna sostiene che le chat tra lei e il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, siano state divulgate senza il suo consenso. Boccia ha presentato un reclamo ufficiale, accusando il giornale e i suoi collaboratori di aver violato la sua privacy. La vicenda è ora al centro di un’attenzione crescente, mentre si attende una risposta dalle autorità competenti.

Maria Rosaria Boccia annuncia di aver presentato un nuovo reclamo al Garante per la protezione dei dati personali contro Il Giornale, il direttore Tommaso Cerno e la giornalista Rita Cavallaro. Si tratta, spiega l'imprenditrice, del quarto esposto formale depositato presso l'Autorità. Al centro del reclamo c'è la pubblicazione e diffusione di presunte chat private che la riguarderebbero, apparse sia sull'edizione online sia su quella cartacea del quotidiano. Secondo Boccia, la diffusione sarebbe avvenuta senza consenso e senza una base giuridica legittima. L'imprenditrice contesta in particolare la natura del materiale pubblicato.

