Carta d’identità cartacea fino a quando è valida e come fare quella elettronica

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea perderà validità in Italia, rendendo obbligatoria l’adozione della versione elettronica o CIE. Questo cambiamento riguarda tutti i cittadini e mira a semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione. In questa guida, spiegheremo fino a quando la carta cartacea sarà ancora valida e come richiedere quella elettronica, per conoscere le modalità e i tempi di aggiornamento.

Nuove regole per la carta d'identità e i rapporti con la pubblica amministrazione in Italia. A partire dal 3 agosto 2026, quella cartacea non avrà più valore, pertanto tutti i cittadini avranno l'obbligo di possedere la versione elettronica o Cie. Non importa se il documento in possesso prevede una data di scadenza successiva alla deadline fissata in estate, dato che il regolamento Ue 20191157 prevede l'eliminazione di tutti i documenti privi della Mrz (Machine Readable Zone), la zona di lettura ottica tipica di quelli elettronici. Restano dunque sette mesi di tempo per mettersi in pari: ecco cosa bisogna fare per richiedere la carta d'identità elettronica.

