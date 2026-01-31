cercansi elettricisti le aziende bergamasche aprono le porte agli alunni

Le aziende di Bergamo cercano elettricisti e aprono le porte agli studenti. La novità prevede incontri tra scuole e imprese, con lezioni in aula tenute da esperti e visite agli stabilimenti. Gli studenti potranno vedere da vicino come funzionano le tecnologie e i processi produttivi, creando un collegamento diretto tra teoria e pratica. L’obiettivo è aiutare i giovani a conoscere meglio il mondo del lavoro e le opportunità nel settore elettrico.

L’INIZIATIVA. L’obiettivo è creare un ponte tra scuola e imprese: un format che prevede sia lezioni in aula con esperti che introducono tecnologie o argomenti d’interesse per gli studenti rispetto al percorso di studi, sia un «tour» dello stabilimento per osservare da vicino i processi produttivi e i prodotti. Gli studenti «mettono un piede» in azienda. Le classi terze, quarte e quinte degli indirizzi di elettronica, elettrotecnica e automazione dell’Isiss Valle Seriana di Gazzaniga hanno infatti iniziato un percorso di visite guidate in alcune imprese del territorio grazie al progetto «Aziende aperte», coordinato dall’Istituto e dal Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

