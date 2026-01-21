Integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro | siglato il protocollo d' intesa

Il 20 gennaio a Pisa è stato firmato un protocollo d’intesa per favorire l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in particolare di quelle con maggiori difficoltà di inserimento. Promosso dall’Associazione Italiana Persone Down di Pisa, il modello mira a sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro, promuovendo opportunità concrete e sostenibili per tutte le persone interessate.

