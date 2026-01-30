Lavoro aumentano le ore di cassa integrazione in Toscana nel 2025

Aumentano le ore di cassa integrazione in Toscana nel 2025. I dati dell’Inps mostrano che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali cresce rispetto all’anno scorso. Le aziende si affidano di più alla cassa integrazione per far fronte alle difficoltà economiche, segnando un aumento che preoccupa i sindacati.

FIRENZE – Dallo studio Uil sugli ammortizzatori sociali, elaborato su dati Inps, emerge che in Toscana nel 2025 le ore di cassa integrazione utilizzate sono in aumento rispetto al 2024. Il dato complessivo degli ammortizzatori sociali passa infatti da 36,3 milioni di ore nel 2024 a oltre 43 milioni nel 2025, con un incremento del +18,5 per cento, evidenziando una condizione di difficoltà ancora diffusa nel tessuto produttivo e occupazionale regionale. Un dato che pone la Toscana all’ottavo posto tra le regioni con la variazione più alta. A livello provinciale emerge Siena, che con un aumento del 231,7% delle ore totali di cassa integrazione si attesta come terza peggiore provincia d’Italia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Toscana Lavoro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Toscana Lavoro

Argomenti discussi: Sanità siciliana, aumentano i tetti di spesa: il lavoro del NurSind porta risultati concreti; Torna Roma al lavoro, il job day di Roma Capitale per chi è in cerca di un'occupazione; NASpI e integrazione salariale, nel 2026 salgono gli importi: le cifre; Pensioni, news e ipotesi: aumenta l'età dal 2029? Lo scenario.

Uil, in Toscana aumentano le ore di cassa integrazione nel 2025In Toscana nel 2025 le ore di cassa integrazione utilizzate sono in aumento rispetto al 2024. Il dato complessivo degli ammortizzatori sociali passa da 36,3 milioni di ore nel 2024 a oltre 43 milioni ... ansa.it

Lavoro, cassa integrazione -10% su dicembre: -13% su anno. I dati InpsLe ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a dicembre 2025 sono state 18,1 milioni, in diminuzione sia rispetto al mese precedente. I dati Inps sulla cassa integrazione a dicembre ''sono ... tg24.sky.it

Corte dei conti: nel Fondo aumentano i “consumi intermedi”. Ma lì si nascondono gettonisti e coop. Vannini, Fp: “Serve un piano straordinario di assunzioni” https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/sanita-lavoro-precario-gettonisti-w2mzx3rb FP Cgil Modena - facebook.com facebook

Ma che c’è ancora da capire, Giorgio. Sulla politica estera, sulle pensioni, sulla pubblica amministrazione, sul mercato del lavoro, sulla giustizia, sul fisco. Su tutte queste cose - e altre - l’atteggiamento del Pd è totalmente opposto rispetto a quello di 10 anni fa. x.com