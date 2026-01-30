Ammortizzatori sociali | in Toscana aumentano le ore di cassa integrazione nel 2025

Nel 2025 le ore di cassa integrazione in Toscana sono cresciute rispetto all’anno precedente. Lo rivela uno studio della UIL basato sui dati dell’INPS. La regione ha visto un aumento nel ricorso agli ammortizzatori sociali, confermando una tendenza che si era già delineata negli ultimi mesi.

Dallo Studio UIL sugli ammortizzatori sociali, elaborato su dati INPS, emerge che in Toscana nel 2025 le ore di cassa integrazione utilizzate sono in aumento rispetto al 2024. Il dato complessivo degli ammortizzatori sociali passa infatti da 36,3 milioni di ore nel 2024 a oltre 43 milioni nel 2025, con un incremento del +18,5%, evidenziando una condizione di difficoltà ancora diffusa nel tessuto produttivo e occupazionale regionale. Un dato che pone la Toscana all'ottavo posto tra le regioni con la variazione più alta. A livello provinciale emerge Siena, che con un aumento del 231,7% delle ore totali di cassa integrazione si attesta come terza peggiore provincia d'Italia.

