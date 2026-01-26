A Roma sud in arrivo una nuova piscina comunale I lavori entro la fine del 2026

A Roma sud si prepara una nuova piscina comunale, con lavori previsti entro la fine del 2026. L’assessorato allo Sport capitolino ha allocato 2,5 milioni di euro nel bilancio 2026-2028, destinati agli impianti sportivi scolastici. Tra le iniziative rientra anche la riqualificazione della piscina chiusa di via del Risaro, nell’ex scuola “Tacito Guareschi”, a beneficio delle comunità locali.

Il IX municipio riceverà circa 500mila euro di fondi dal dipartimento Sport di Roma Capitale per interventi necessari all'interno dell'impianto scolastico di via del Risaro Buone notizie per Vitinia. L'assessorato allo Sport capitolino ha inserito nel bilancio previsionale 2026-2028 2,5 milioni di euro per gli impianti sportivi scolastici e all'interno della manovra rientra anche la piscina chiusa di via del Risaro, nell'ex scuola "Tacito Guareschi". L'ufficialità è arrivata il 26 gennaio, durante un incontro in municipio IX sul futuro del quadrante Vitinia-Mezzocammino.

Proseguono i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona, con un completamento previsto entro maggio 2026.

È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del sottovia Quintino Sella, che prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile.

Roma sud allagata, il M5S mette all’angolo Gualtieri: Cosa è stato fatto negli ultimi quattro anni?Interrogazione dell'ex sindaca Virginia Raggi dopo i disagi tra Laurentina, Ardeatina e Trigoria. L'assessora municipale: Caditoie e canaletti puliti, il problema ha origine nei fossi su terreni priv ... romatoday.it

Incidente sull'A1, morti marito e moglie: rientravano dalla festa di laurea della figlia. Gravi l'altra figlia e il fidanzatoUn impatto devastante sulla diramazione Roma sud. Due morti, tre feriti gravi. E le indagini che dovranno chiarire adesso se il tamponamento mortale di ieri pomeriggio quattro chilometri dopo le Vele ... roma.corriere.it

