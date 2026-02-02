Autostrada A12 chiusi gli svincoli in entrata e uscita per Collesalvetti | necessari lavori all' illuminazione

L'autostrada A12 chiude temporaneamente gli svincoli in entrata e in uscita per Collesalvetti. I lavori di manutenzione all’illuminazione costringono a bloccare la rampa di ingresso in direzione Genova-Livorno e quella in uscita provenendo da Rosignano. Le chiusure sono in vigore fino a nuovo avviso, con disagi per chi percorre quella tratta.

A causa di alcuni lavori di manutenzione all'illuminazione sull'autostrada A12, la rampa di svincolo in entrata della stazione di Collesalvetti in direzione Genova-Livorno e quella di svincolo in uscita provenendo da Rosignano saranno chiuse al traffico. L'intervento è in programma dalle 21 di domani, martedì 3 febbraio fino alle 6 del giorno dopo. Chi percorresse la Fi-Pi-Li provenendo da Firenze e avesse necessità di entrare in A12 direzione Genova-Livorno, può percorrere il seguente itinerario alternativo: Chi invece percorresse la Fi-Pi-Li provenendo da Livorno e avesse necessità di entrare in A12 direzione Genova-Livorno può percorrere il seguente itinerario alternativo: Chi percorre l'A12 provenendo da Rosignano e deve uscire alla stazione di Collesalvetti può percorrere il seguente itinerario alternativo: Rosignano Paga 6mila euro per recuperare gli anni scolastici delle superiori, ma è una truffa: denunciato falso consulente Racolta rifiuti, al Levante arriva un nuovo centro ambientale temporaneo: i giorni e gli orari per smaltire ingombranti e speciali🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su A12 Collesalvetti

Nelle vicinanze di Collesalvetti, sotto il ponte dell’autostrada A12 a Mortaiolo, si è svolto un rave party che ha coinvolto alcuni giovani, rimasti bloccati nel fango.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su A12 Collesalvetti

Argomenti discussi: Autostrade chiusure notturne in settimana per lavori; A-12: chiusi i tratti Lavagna-Sestri; Rapallo-Recco; Recco-Nervi; Lavori di manutenzione stradale, chiude un tratto della A12 Roma-Tarquinia: cambia la viabilità; Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione.

Autostrade, raffica di chiusure notturne tra A12 e A7: cantieri attivi su più tratti tra il 2 e il 7 febbraioSettimana complessa per la viabilità autostradale: stop in orario 22-6 per lavori nelle gallerie e sulle barriere antirumore. Interessati A12 tra Genova Est, Nervi, Sestri Levante e Lavagna e A7 tra G ... lavocedigenova.it

A12, chiusa l’uscita di Chiavari: lavori fino a marzoSull’A12 chiude l’uscita di Chiavari per lavori alle barriere di sicurezza: stop da gennaio a marzo, traffico deviato su Lavagna. ligurianotizie.it

L'opera, rientrante nell'accordo di compensazione per il crollo del ponte Morandi, prevede un nuovo svincolo sull'autostrada A12, una rampa lunga 5,6 chilometri e la realizzazione di due gallerie per collegare la costa del Tigullio con il suo entroterra - facebook.com facebook

Autostrade, raffica di chiusure notturne tra A12 e A7: cantieri attivi su più tratti tra il 2 e il 7 febbraio x.com