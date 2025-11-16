Negli uffici pubblici bergamaschi più giovani ma precari

I DATI INPS. In 10 anni i dipendenti sono cresciuti del 12,4%, più che raddoppiati gli under 35. Ma l’età media è 50 anni. Bene il comparto scuola, sanità e forze dell’ordine, faticano gli enti locali (-1,6%). I sindacati: «Stipendi non adeguati». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Negli uffici pubblici bergamaschi più giovani ma precari

Argomenti simili trattati di recente

Dopo oltre quaranta giorni di shutdown, gli uffici pubblici americani riaprono, portando con sé un'importante iniezione di liquidità. Il governo potrà utilizzare miliardi di dollari accumulati per pagare arretrati, ma la cancellazione dei dati economici di ottobre ge - facebook.com Vai su Facebook

Negli uffici pubblici bergamaschi più giovani ma precari - In 10 anni i dipendenti sono cresciuti del 12,4%, più che raddoppiati gli under 35. Come scrive ecodibergamo.it

Smart working, nel privato c’è chi torna indietro. E il pubblico chiede più slancio - Alcune grandi aziende lo avevano introdotto ben prima della pandemia come modello in grado di garantire ai dipendenti un miglior bilanciamento tra vita lavorativa e familiare, mentre per molte realtà ... Segnala romatoday.it