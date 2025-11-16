Negli uffici pubblici bergamaschi più giovani ma precari

Ecodibergamo.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I DATI INPS. In 10 anni i dipendenti sono cresciuti del 12,4%, più che raddoppiati gli under 35. Ma l’età media è 50 anni. Bene il comparto scuola, sanità e forze dell’ordine, faticano gli enti locali (-1,6%). I sindacati: «Stipendi non adeguati». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

negli uffici pubblici bergamaschi pi249 giovani ma precari

© Ecodibergamo.it - Negli uffici pubblici bergamaschi più giovani ma precari

Argomenti simili trattati di recente

uffici pubblici bergamaschi pi249Negli uffici pubblici bergamaschi più giovani ma precari - In 10 anni i dipendenti sono cresciuti del 12,4%, più che raddoppiati gli under 35. Come scrive ecodibergamo.it

Smart working, nel privato c’è chi torna indietro. E il pubblico chiede più slancio - Alcune grandi aziende lo avevano introdotto ben prima della pandemia come modello in grado di garantire ai dipendenti un miglior bilanciamento tra vita lavorativa e familiare, mentre per molte realtà ... Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Uffici Pubblici Bergamaschi Pi249