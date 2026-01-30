Disagi al Liceo Alberti per cantiere Pnrr Città Metropolitana convoca riunione di coordinamento

La scuola è di nuovo nel caos. Da giorni gli studenti devono fare i conti con i disagi causati dai lavori in corso al Liceo Alberti, finanziati dal Pnrr. La preside aveva già segnalato il problema, ma la situazione non sembra migliorare. La Città Metropolitana ha deciso di convocare una riunione di coordinamento per cercare soluzioni e mettere fine ai disagi. Intanto, studenti e insegnanti continuano a subire i disagi quotidiani.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora disagi al Liceo Alberti, come evidenziato giorni fa dalla preside, in relazione al cantiere finanziato dal Pnrr. Anche nell’ultima settimana, i lavori hanno costretto le lezioni ad andare a singhiozzo. In una comunicazione alla scuola, alla ditta affidataria ed alla Municipalità 5, la Città Metropolitana di Napoli (Area gestione e valorizzazione del patrimonio scolastico) annuncia una riunione di coordinamento per il 3 febbraio, “a seguito dei colloqui intercorsi per le vie brevi”. L’incontro è convocato presso gli uffici dell’ente metropolitano. “Al fine – spiega la nota – di concordare le modalità di prosecuzione delle lavorazioni e minimizzare le interferenze con le attività didattiche”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

