Lavori in corso alla strada provinciale 45 la Città metropolitana spiega cosa sta facendo
La Città Metropolitana informa che gli interventi sulla strada provinciale 45, interessata dagli ultimi eventi meteorologici, sono in corso da diversi giorni. L’ente chiarisce che le operazioni non sono in ritardo né sono state sospese, garantendo un intervento tempestivo e continuo per ripristinare la sicurezza della strada. La priorità resta la tutela degli utenti e il ripristino delle condizioni di normalità.
Sugli interventi alla strada provinciale 45 interessata dagli ultimi eventi meteo la Città Metropolitana precisa che gli interventi sono già in corso da giorni, smentendo qualsiasi ipotesi di ritardi o inerzia. Le opere hanno previsto la realizzazione di un by-pass provvisorio per garantire il transito veicolare, nonché gli interventi di consolidamento strettamente necessari alla mitigazione delle condizioni di rischio. Allo stato attuale, le lavorazioni risultano sostanzialmente concluse e manca ormai soltanto la bitumazione della nuova traccia. Parallelamente, numerosi altri interventi sulla viabilità provinciale risultano già avviati o in fase di appalto, a conferma di un’azione diffusa e strutturata sull’intero territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
