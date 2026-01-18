Lavori in corso alla strada provinciale 45 la Città metropolitana spiega cosa sta facendo

La Città Metropolitana informa che gli interventi sulla strada provinciale 45, interessata dagli ultimi eventi meteorologici, sono in corso da diversi giorni. L’ente chiarisce che le operazioni non sono in ritardo né sono state sospese, garantendo un intervento tempestivo e continuo per ripristinare la sicurezza della strada. La priorità resta la tutela degli utenti e il ripristino delle condizioni di normalità.

