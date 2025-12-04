Laura Pausini | il 5 dicembre esce Ritorno ad Amare primo singolo da Io Canto 2

Laura Pausini pubblica il nuovo singolo Ritorno ad Amare il 5 dicembre, anticipando l’album di cover Io Canto 2 e l’undicesima tournée mondiale Io Canto World Tour 20262027. Laura Pausini torna con un nuovo progetto musicale e live. Venerdì 5 dicembre uscirà su tutte le piattaforme digitali il singolo Ritorno ad Amare, cover del brano di Biagio Antonacci (2001), prodotto e arrangiato da Paolo Carta insieme alla stessa Laura per Warner Records Warner Music Italy. Il brano, già eseguito live durante il tour degli stadi con Antonacci nel 2019, rappresenta il primo singolo ufficiale dedicato al nuovo album di cover in italiano Io Canto 2, in uscita nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Laura Pausini: il 5 dicembre esce “Ritorno ad Amare”, primo singolo da Io Canto 2

Scopri altri approfondimenti

“Se non faccio Sanremo quest’anno non lo farò mai più”. Vanessa Incontrada sogna di condurre il Festival e conta sull’amicizia con Carlo. Invece Laura Pausini non sarà tra le co-conduttrici, ma ospite d’onore di #Sanremo2026 e ogni sera regalerà un’esibizi Vai su X

I quattro finalisti si sfideranno domani a Piazza del Plebiscito con Laura Pausini e Jason Derulo come super ospiti - facebook.com Vai su Facebook

Laura Pausini: il 5 dicembre esce “Ritorno ad Amare”, primo singolo da Io Canto 2 - Laura Pausini pubblica il nuovo singolo Ritorno ad Amare il 5 dicembre, anticipando l’album di cover Io Canto 2 e l’undicesima tournée mondiale ... Scrive lopinionista.it

Laura Pausini torna con “Ritorno ad Amare” - Arriva il 5 dicembre il nuovo singolo di Laura Pausini, intitolato “Ritorno ad Amare”, anticipazione del suo prossimo album di cover “Io Canto 2”, in uscita nei prossimi mesi per Warner Records / Warn ... Lo riporta megamodo.com

LAURA PAUSINI “Ritorno ad amare” il nuovo singolo - RITORNO AD AMARE è il nuovo brano, scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), che sarà pubblicato nella versione di Laura Pausini. newsic.it scrive

La super ospite di questo ultimo appuntamento col talent show di Sky sarà Laura Pausini - Stasera giovedì 4 dicembre finale X Factor 2025 a Napoli: spoiler, come funziona la gara con tre manche, canzoni e ospiti (Laura Pausini e Jason Derulo). Segnala msn.com

Laura Pausini alla finale di X Factor: gli Oscar, il matrimonio a sorpresa, la dieta ferrea e la lite con Brignani. «Ero vestita con l'abito di Sanremo 1993» - Laura Pausini è l’ospite speciale della finale di X Factor, la serata in cui PierC, Delia, EroCaddeo e Rob si contenderanno la vittoria davanti alla giuria formata da Paola ... Da leggo.it

Laura Pausini la super ospite della finalissima di X Factor in piazza del Plebiscito il 4 dicembre - Fan in fibrillazione per l'arrivo in città della popstar e dei protagonisti del talent: la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia ... Si legge su msn.com