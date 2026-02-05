Laura Pausini superstar tra Olimpiadi e Sanremo | Io canto 2 per amore della musica

Laura Pausini si presenta ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina con un messaggio forte. La cantante di Solarolo, intervenendo alla cerimonia di apertura, si definisce come una Giovanna d’Arco moderna, pronta a difendere con passione ciò in cui crede: la musica. La sua nuova raccolta di cover, Io canto 2, esce domani, ma lei ha scelto di essere protagonista in questa occasione importante, portando il suo entusiasmo e il suo amore per le canzoni davanti a un pubblico internazionale.

Ravenna, 5 febbraio 2026 – Pulzella d’Orléans. Anzi, di Solarolo. Parlando Io canto 2, nuova raccolta di cover che lancia domani intervenendo alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, Laura Pausini dice di sentirsi come Giovanna d’Arco «pronta a difendere senza paura tutto ciò che amo e credo nelle canzoni». Le voci nobili della musica popolare. Ma se la pasionaria con lo spadone e la cotta sentiva le “voci celestiali”, lei preferisce quelle di padri nobili della musica popolare come Paoli (Il cielo in una stanza in italiano, francese, portoghese e tedesco), Antonacci, Daniele, Tozzi, Zucchero, Rossi, Fossati, Masini, ma anche di riferimenti femminili obbligati come Giorgia e Loredana Berté, senza tralasciare anime latine affini ai suoi mondi: Tribalistas, Roberto Carlos (il tributo alla Vanoni Dettagli), la Madonna caraibica de La Isla Bonita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prima di salire sul palco di Sanremo 2026, Laura Pausini si dedica alla preparazione del suo nuovo album,

Il 6 febbraio 2026 uscirà il nuovo album di cover di Laura Pausini, intitolato Io Canto 2.

LAURA PAUSINI VERSIONARÁ A ALEJANDRO SANZ EN YO CANTO 2

Laura Pausini: «Io, Giovanna D'Arco. Su di me troppo odio. Grignani? L'ho cercato per chiarirci, non ha mai risposto»Doveva essere un omaggio ai colleghi e alle colleghe. Ma Io canto 2, il nuovo album di cover di Laura Pausini, che esce domani ed è l’ideale prosecuzione di quello che nel 2007 ... ilmessaggero.it

Sanremo 2026, cosa farà Laura Pausini nelle cinque serateLaura Pausini non sarà una presenza occasionale a Sanremo 2026. La cantante accompagnerà il Festival per tutte e cinque le serate, affiancando Carlo Conti i n un ruolo che va oltre la classica co-cond ... napolike.it

«Oggi c'è una grandissima notizia sul Festival di Sanremo: dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti dal presidente della facebook

Laura #Pausini al Tg1: esce venerdì 6 febbraio il nuovo album di cover “Io canto 2”. L’abbiamo incontrata. #Tg1 Giorgia Cardinaletti x.com