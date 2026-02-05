Laura Pausini torna a parlare del caso con Grignani. La cantante rivela di avergli scritto più volte, ma non ha mai ricevuto risposta. La vicenda torna al centro dell’attenzione, con Pausini che non nasconde la sua delusione.

A poche ore dall’uscita del nuovo album, Io canto 2, Laura Pausini replica per la prima volta alla polemica su Gianluca Grignani. Domani, venerdì 6 febbraio, esce il nuovo album di Laura Pausini, Io canto 2. Il disco, che arriva a distanza di 20 anni dal primo fortunato capitolo, è un vero e proprio omaggio ai cantautori italiani e farà la conoscere la nostra musica in giro per il mondo. Mentre i fan contano con ansia le ore che li separano da questo progetto, la cantante di Solarolo ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha replicato per la prima volta alla polemica su Gianluca Grignani. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Laura Pausini torna sul caso Grignani: “Gli ho scritto tante volte ma non risponde”

Approfondimenti su Laura Pausini Graziani

Laura Pausini ha detto la sua sulla partecipazione di Israele a Eurovision.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Laura Pausini sul caso Gianluca Grignani svela la verità!

Ultime notizie su Laura Pausini Graziani

Argomenti discussi: Io Canto 2: Laura Pausini e l’amore eterno per la canzone italiana; Io come Giovanna D'Arco, Laura Pausini presenta il nuovo album; Laura Pausini, l’album Io canto 2 prima di Sanremo 2026: tracce e collaborazioni; Sabrina Ferilli torna a Sanremo: il ruolo dell'attrice, la sorpresa di Laura Pausini, l'arrivo di Luca Argentero.

Sanremo 2026: date, quando inizia, Laura Pausini e il ritorno di Achille LauroIl Festival di Sanremo 2026 si prepara a essere uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. La Rai ha ufficializzato ... tuttosulgossip.it

Laura Pausini, nel nuovo album duetti con Annalisa e la voce di Lucio Dalla(Adnkronos) – Un tributo ai cantautori e ai compositori ma soprattutto un atto d’amore verso la musica e la sua storia. Laura Pausini torna con l’album ‘Io Canto 2’, che segue le orme del successo del ... msn.com

«Oggi c'è una grandissima notizia sul Festival di Sanremo: dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti dal presidente della facebook

Laura Pausini verso Sanremo: «Conduttrice sì, ma in gara non andrei. All'Eurovision anche con Israele. Grignani Gli ho scritto, non risponde» x.com