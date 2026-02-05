Laura Pausini stupisce fan e stampa con un minishow per il nuovo album ‘Io canto 2’

Da lapresse.it 5 feb 2026

Laura Pausini ha sorpreso tutti con un mini concerto a Milano per presentare il suo nuovo album ‘Io canto 2’. In una location intima, la cantante di Solarolo ha eseguito alcune cover di grandi artisti italiani e internazionali, lasciando il pubblico senza parole. Venerdì l’album uscirà ufficialmente, e l’artista ha voluto regalare ai fan un assaggio di questa nuova avventura musicale.

E’ una  Laura Pausini  pigliatutto quella che si è presentata in un locale milanese per presentare il suo nuovo album ‘ Io canto 2 ‘, in uscita venerdì per Warner Music Italy, in cui l’interprete di Solarolo, a vent’anni dal primo ‘Io canto’, omaggia con 21 cover grandi cantanti e autori della musica italiana, da Mina a Lucio Dalla, passando per Gino Paoli, Ornella Vanoni e Marco Mengoni, con un paio di incursioni nella musica internazionale, con rifacimenti di Madonna (‘La Isla Bonita’) e Tribalistas (‘Jà sei inamorar’). Ma l’artista romagnola sarà protagonista in questo mese anche alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina e del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

