Laura Pausini esce il nuovo singolo Ritorno ad Amare | nel 2026 il nuovo album di cover Io Canto 2

Laura Pausini torna con il nuovo singolo “ Ritorno ad Amare “, cover di Biagio Antonacci, in uscita da venerdì 5 dicembre 2025 su tutte le piattaforme streaming e in radio. Un brano importante che la cantante ha scelto come primo singolo del nuovo progetto di cover “Io Canto 2” in uscita nel 2026. Ritorno ad Amare è il nuovo singolo di Laura Pausini. Laura Pausini: in arrivo venerdì 5 dicembre 2025 il nuovo singolo “ Ritorno ad amare ”. Il brano, scritto e interpretato da Biagio Antonacci nel 2001, torna in una nuova versione realizzata da Laura Pausini per Warner Records Warner Music Italy. La produzione e l’arrangiamento portano la firma di Paolo Carta insieme a Laura stessa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Laura Pausini esce il nuovo singolo Ritorno ad Amare: nel 2026 il nuovo album di cover “Io Canto 2”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Laura Pausini Fans - facebook.com Vai su Facebook

Un omaggio a Freddie Mercury, un riferimento ai White Stripes, una Laura Pausini più cruda e intensa. Il videoclip di “Ritorno ad amare”, firmato con Luca Tommassini, cambia tutto. La storia dietro le scelte creative Vai su X

Laura Pausini, esce il nuovo singolo 'Ritorno ad amare' - Il brano Anticipa l'album di cover 'Io Canto 2', a marzo 2026 l'undicesima tournée mondiale 'Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027' ... Secondo adnkronos.com

Laura Pausini, da venerdì 5 dicembre il nuovo singolo “Ritorno ad amare” - Da venerdì sarà disponibile "Ritorno ad amare", il nuovo singolo di Laura Pausini, con il videoclip diretto da Luca Tommassini. Come scrive spettakolo.it

Laura Pausini: il 5 dicembre esce “Ritorno ad Amare”, primo singolo da Io Canto 2 - Laura Pausini pubblica il nuovo singolo Ritorno ad Amare il 5 dicembre, anticipando l’album di cover Io Canto 2 e l’undicesima tournée mondiale ... lopinionista.it scrive

Laura Pausini, omaggio a Freddie Mercury nel nuovo video - Il nuovo album di Laura Pausini ha un titolo e un concept, ma non ancora una data: "Io canto 2", il secondo volume del disco di cover, uscirà nel 2026. Segnala rockol.it

Laura Pausini, esce il 5 dicembre il nuovo singolo “Ritorno ad amare” - Laura Pausini fuori il prossimo venerdì 5 dicembre il nuovo singolo, Ritorno ad amare, cover del brano di Biagio Antonacci ... Lo riporta msn.com

LAURA PAUSINI “Ritorno ad amare” il nuovo singolo - RITORNO AD AMARE è il nuovo brano, scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), che sarà pubblicato nella versione di Laura Pausini. Lo riporta newsic.it