Laura Pausini | Sanremo? Me lo chiedevano da 15 anni Pippo Baudo mi ha convinta

Laura Pausini svela il motivo per cui ha deciso di salire sul palco di Sanremo. La cantante dice di aver rifiutato per 15 anni, ma alla fine si è lasciata convincere da Carlo Conti. “Pippo Baudo mi ha chiesto di presentarlo, ma è stato Conti a farmi cambiare idea, trasmettendomi una calma che non avevo mai provato prima”, spiega. La sua partecipazione al festival sembra ora più vicina che mai.

«Sono 15 anni che mi chiedono di presentare il festival di Sanremo e ho sempre detto no. Ma Carlo Conti è un uomo molto speciale, mi ha trasmesso una calma e una tranquillità che prima non avevo mai sentito. Poi sono passati anni, ho avuto modo di conoscere il mondo della conduzione. Carlo mi ha chiamata ci siamo incontrati in hotel di Roma e mi ha tranquillizzata. Sono tornata a casa e ho chiamato Pippo Baudo, una delle poche persone a sapere di questo invito. Pippo mi ha detto “non ci devi pensare, ti ho già detto che sei pronta quindi vai” ». Queste le parole di Laura Pausini, che sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo e ha oggi incontrato i fan a Milano per il lancio del nuovo album “ Io canto 2 “.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Laura Pausini

Laura Pausini torna a Sanremo nel 2026, affiancando Carlo Conti come co-conduttrice durante le cinque serate dal 24 al 28 febbraio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Laura Pausini saluta Pippo Baudo “Mi hai cambiato la vita”

Ultime notizie su Laura Pausini

Argomenti discussi: Laura Pausini e quel febbraio nel destino. A Sanremo per dare tutta me stessa; Sarà con me e con Laura Pausini per tutta la seconda serata del Festival: Carlo Conti annuncia Achille Lauro a Sanremo; Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata; Laura Pausini canta alla cerimonia d'apertura di Milano Cortina: Restate al mio fianco, io darò tutta me stessa.

Laura Pausini verso Sanremo: «Conduttrice sì, ma in gara non andrei. All'Eurovision anche con Israele. La polemica con Grignani? Gli ho scritto tante volte, non mi risponde»Laura Pausini, dopo anni di voci, finalmente a Sanremo come co-conduttrice... «Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato. Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha col ... corriere.it

Laura Pausini verso Sanremo 2026: cosa cambia per il FestivalLa comunicazione ufficiale è arrivata il 12 gennaio: al fianco di Carlo Conti nella conduzione delle cinque serate previste dal Festival di Sanremo 2026 - in programma dal 24 al 28 febbraio - , ci sar ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Non c’è SANREMO 2026 senza MODA, e la sua protagonista assoluta di quest’anno — LAURA PAUSINI — ha deciso di rendere omaggio a un grande nome dell’eleganza italiana in un modo davvero speciale. La cantautrice romagnola, che affiancherà Carlo facebook

#Sanremo2026 ha la “benedizione” del Presidente Mattarella. Venerdì 13 febbraio Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i 30 Big in gara saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È la prima volta in tutta la storia del Festival. x.com