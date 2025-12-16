Andrea Delogu sembra aver trovato un nuovo compagno, Alessandro, in un amore che si presenta semplice e autentico. Un legame che non necessita di clamore o pubblicità, ma si vive nel silenzio e nella naturalezza delle emozioni quotidiane. Un sentimento che riscopre la bellezza delle cose genuine, lontano dai riflettori e dalle tensioni dei gossip.

© 361magazine.com - Andrea Delogu ha un nuovo amore. Ecco di chi si tratta

Andrea Delogu ha trovato finalmente l’amore? Chi è Alessandro. C’è un tipo di amore che non chiede titoli cubitali, che non bussa alle porte dei paparazzi e non si presenta con un post studiato a tavolino. È l’amore che arriva in punta di piedi. Ed è proprio così che, in questo racconto immaginario, Andrea Delogu avrebbe deciso di farlo entrare nella sua vita. Niente colpi di scena da copertina patinata, nessuna dichiarazione. Leggia anche Cosa accadrà al Grande Fratello VIP? L’indiscrezione: “É ufficiale“ Nelle ultime ore il settimanale Chi ha immortalato Andrea Delogu in compagnia di Alessandro scrivendo sulla rivista: “Quello che la Delogu scambia con Alessandro Marziali in queste foto, infatti, è proprio un bacio. 361magazine.com

